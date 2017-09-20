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Происшествия
Доставлявший iPhone X поезд сошел с рельсов в Подмосковье
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    Доставлявший iPhone X поезд сошел с рельсов в Подмосковье

    21:29  20 Сентября 2017
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    Доставлявший iPhone X поезд сошел с рельсов в Подмосковье

    Москва, 20 сентября. Несколько вагонов поезда, предположительно, перевозившего новые смартфоны iPhone X, сошли с рельсов в подмосковном Чехове. О том, что грузовой состав перевозил дорогостоящих гаджеты, рассказали очевидцы.

    По предварительным данным, три вагона сошли с рельсов из-за сгнивших шпал.

    «Я спросил у знакомых железнодорожников, они сказали, что везли iPhone X», — рассказал один из свидетелей произошедшего.

    Другой местный житель подтвердил, что вагоны поставили на рельсы в кратчайшие сроки, а рабочие очень беспокоились за сохранность груза. При этом в пресс-службе МЖД заявили, что не фиксировали факт схода вагонов с рельсов, однако не исключили, что пути или вагоны могли быть частными, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #подмосковье #поезд #рельсы #iphonex
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