Восемь ТЦ эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

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Москва, 20 сентября. Торговые центры массово эвакуируют в Москве из-за сообщений о минировании. По данным экстренных служб, на данный момент известно об эвакуации восьми столичных ТЦ.

Из зданий торговых комплексов «Капитолий», «Горбушкин двор», «Ролл Холл», «Город», «Кунцево Плаза», «Облака», «Водный» и «Мегаполис» эвакуировали персонал и посетителей. Здания проверяют кинологи.

Первоначально сообщалось об эвакуации двух столичных ТЦ. Позже их количество возросло.

Ранее в среду 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий.