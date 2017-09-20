Молодой москвич выжил после 11 ударов топором по голове

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Москва, 20 сентября. Жителя Москвы 11 раз ударил топором 22-летний парень, в сговоре с которым была 19-летняя девушка. Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице.

Вооруженное нападение на молодого человека произошло на Коптевской улице. По предварительной версии, 22-летнего злоумышленника подговорила на преступление его подруга, которая ранее была знакома с потерпевшим. Подозреваемые следили за своей жертвой несколько недель.

Нападавший 11 раз ударил жителя столицы по голове, а потом забрал у пострадавшего мобильный телефон и скрылся. Злоумышленник, засветившийся перед камерами видеонаблюдения, был задержан, как и его 19-летняя подруга. А потерпевшего доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.