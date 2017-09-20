Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
Происшествия
Молодой москвич выжил после 11 ударов топором по голове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Молодой москвич выжил после 11 ударов топором по голове

    18:11  20 Сентября 2017
    81

    Молодой москвич выжил после 11 ударов топором по голове

    Москва, 20 сентября. Жителя Москвы 11 раз ударил топором 22-летний парень, в сговоре с которым была 19-летняя девушка. Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице.

    Вооруженное нападение на молодого человека произошло на Коптевской улице. По предварительной версии, 22-летнего злоумышленника подговорила на преступление его подруга, которая ранее была знакома с потерпевшим. Подозреваемые следили за своей жертвой несколько недель.

    Молодой москвич выжил после 11 ударов топором по голове

    Нападавший 11 раз ударил жителя столицы по голове, а потом забрал у пострадавшего мобильный телефон и скрылся. Злоумышленник, засветившийся перед камерами видеонаблюдения, был задержан, как и его 19-летняя подруга. А потерпевшего доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21417

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41395

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20098

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8131

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7562
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2754
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2394
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        112
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10936