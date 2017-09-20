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Московский «Межтопэнергобанк» признан банкротом
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    Московский «Межтопэнергобанк» признан банкротом

    17:49  20 Сентября 2017
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    Московский «Межтопэнергобанк» признан банкротом

    Москва, 20 сентября. Арбитражный суд Москвы в среду признал банкротом столичный «Межтопэнергобанк», открыв конкурсное производство в отношении должника. Таким образом, суд удовлетворил заявление Центрального банка РФ.

    Активы «Межтопэнергобанка» оценили в 20 млрд рублей, а долги — более 30 млрд рублей, что дает основания для процедуры банкротства. Всего же сумма долгов на момент отзыва лицензии банка составила 170 млн рублей.

    Напомним, что ЦБ РФ лишил лицензии «Межтопэнергобанк» 20 июля. Финансовый регулятор установил, что кредитная организация размещала деньги в низкокачественных активах и не могла адекватно оценит риски.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #центробанк #банкротство #межтопэнергобанк #арбитражный суд москвы
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