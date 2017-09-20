Москалькова проверит данные об исчезнувших людях в Чечне

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Грозный, 20 сентября. Аппарат уполномоченного при президенте России по правам человека проверит сообщения о людях, пропавших в Чечне. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее данным, в Чеченской республике расследуются 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. «Есть и расследования по 18 из 31 человека в списке. По двоим гражданам есть информация о том, что они умерли естественной смертью. Я это буду проверять… Еще двое, которых считали убитыми, живы», — пишет Москалькова на своей странице в Instagram.

Омбудсмен добавила, что просила следствие по каждому обращению об исчезновении людей возбуждать уголовное дело и вести расследование. По ее словам, сотрудник аппарата уполномоченного при президенте по правам человека останется в Чечне для проверки всех материалов и выяснения судьбы лиц, которые упоминались в публикациях СМИ.