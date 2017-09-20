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Женщину и подростка задержали за сбыт наркотиков через закладки в Подмосковье
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    Женщину и подростка задержали за сбыт наркотиков через закладки в Подмосковье

    17:07  20 Сентября 2017
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    Женщину и подростка задержали за сбыт наркотиков через закладки в Подмосковье

    Москва, 20 сентября. В Подмосковье полиция задержала женщину и подростка по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

    Согласно приведенным данным, 28-летняя женщина и 17-летний подросток были задержаны в подмосковной Шатуре. По данным следствия, в сентября данные лица получили от сообщника наркотики, осуществляли их незаконный сбыт небольшими партиями путем закладок-тайников на территории городского округа Шатура. Были проведены следственные мероприятия, в ходе которых были обнаружены 27 полимерных свертков с наркотическими веществами.

    По данному факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ — «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Ранее полицейские изъяли более 10 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов, хранившихся в доме 51-летнего жителя Одинцовского района Подмосковья.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье #наркотики
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