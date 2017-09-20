Подростка на самокате сбил автомобиль на юге Москвы

В Избранное



Москва, 20 сентября. Автомобилист сбил подростка на юге российской столицы, сообщили в московском департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент с участием автомобиля и подростка на самокате произошел на юге Москвы. Рядом с домом номер 7 по Кировоградской улице машина наехала на ребенка. По словам спикера ТАСС, санитарный вертолет с медиками срочно эвакуировал пострадавшего. По данным источника, 15-летний юноша катался на самокате, но не справился с управлением, что стало причиной несчастного случая. О состоянии подростка не сообщается, проводится проверка происшествия.