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Происшествия
Подростка на самокате сбил автомобиль на юге Москвы
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    Подростка на самокате сбил автомобиль на юге Москвы

    16:42  20 Сентября 2017
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    Подростка на самокате сбил автомобиль на юге Москвы
    Москва, 20 сентября. Автомобилист сбил подростка на юге российской столицы, сообщили в московском департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

    Инцидент с участием автомобиля и подростка на самокате произошел на юге Москвы. Рядом с домом номер 7 по Кировоградской улице машина наехала на ребенка. По словам спикера ТАСС, санитарный вертолет с медиками срочно эвакуировал пострадавшего. По данным источника, 15-летний юноша катался на самокате, но не справился с управлением, что стало причиной несчастного случая. О состоянии подростка не сообщается, проводится проверка происшествия.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #дтп
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