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Общество
Памятник Бодрову-младшему могут установить в Москве в 2018 году
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    Памятник Бодрову-младшему могут установить в Москве в 2018 году

    16:26  20 Сентября 2017
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    Памятник Бодрову-младшему могут установить в Москве в 2018 году

    Москва, 20 сентября. Памятник Сергею Бодрову-младшему могут установить в Москве уже следующим летом. Соответствующее заявление сделал координатор проекта Роман Сергеев.

    В ходе пресс-конференции был представлен макет памятника, представляющий бронзовую фигуру Данилы Багрова, сыгранного Бодровым в фильмах «Брат» и «Брат-2». Перед скульптурой будут выложены слова «Я думаю, что сила в правде».

    «Мы планировали возвести памятник в этом году, но в силу определенных трудностей реализовать его в этом году не получится», — цитирует слова Сергеева ТАСС.

    Для реализации проекта создателям понадобится 2,5 млн рублей.

    Сбор средств на установку памятника начался в июле 2016 года. В данный момент организаторам удалось собрать 450 тысяч рублей из необходимой суммы.

    Скульптуру могут установить на Покровском бульваре, площади перед станцией метро Баррикадная, а также в сквере на Кудринской площади или в парке Декабрьского восстания.

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    Автор: Алексей Громов
    #памятник #сергей бодров
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