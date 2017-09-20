Подмосковных школьников обучат азам волонтерства

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Москва, 20 сентября. Институт волонтерства и добровольческого движения появится в подмосковных школах. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Считаем, что волонтерство должно прочно войти в систему нашего образования. Мы все хотим, чтобы наши дети были не только умными, но и порядочными людьми, которые занимают гражданскую позицию», — цитирует его пресс-служба губернатора и правительства региона.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева добавила, что Московская область стала одним из первых российских субъектов, где решили ввести стандарт поддержки волонтерства. Всего в России подобные стандарты готовы внедрять около 40 регионов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».