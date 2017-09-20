Арсенал оружия нашли в частном доме в Подмосковье

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Москва, 20 сентября. Полицейские изъяли более 10 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов, хранившихся в доме 51-летнего жителя Одинцовского района Подмосковья.

Как говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Московской области, правоохранители провели обыски в частном доме подозреваемого, в результате которых были обнаружены и изъяты два пистолет-пулемета, 10 пистолетов различных модификаций и 3165 патронов разного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, несколько дней назад в Заполярье сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили у бандитской группировки огромный арсенал оружия и ампулы с отравляющим веществом.