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Арсенал оружия нашли в частном доме в Подмосковье
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    Арсенал оружия нашли в частном доме в Подмосковье

    16:27  20 Сентября 2017
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    Арсенал оружия нашли в частном доме в Подмосковье

    Москва, 20 сентября. Полицейские изъяли более 10 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов, хранившихся в доме 51-летнего жителя Одинцовского района Подмосковья.

    Как говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Московской области, правоохранители провели обыски в частном доме подозреваемого, в результате которых были обнаружены и изъяты два пистолет-пулемета, 10 пистолетов различных модификаций и 3165 патронов разного калибра.

    Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, несколько дней назад в Заполярье сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили у бандитской группировки огромный арсенал оружия и ампулы с отравляющим веществом.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье #арсенал
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