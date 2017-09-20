В Сети появилось видео задержания противников «Матильды»

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Москва, 20 сентября. На сайте МВД появилось видео задержания подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

На кадрах можно увидеть лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина, сообщает «Газета.Ru».

Напомним, что один из подозреваемых был задержан в Москве, а другой — в Липецкой области. Один из задержанных в ходе допроса заявил, что они поджигали автомобили, потому что не хотели, чтобы фильм «Матильда» вышел в прокат.