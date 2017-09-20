Акция «На работу на велосипеде» стартует в Москве 22 сентября

В Избранное

Москва, 20 сентября. В пятницу в столице пройдет международная акция «На работу на велосипеде», которая завершит Европейскую неделю мобильности.

Для участников акции будут открыты десять «энергетических точек» с угощениями и сувенирами, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В этих местах велосипедисты не только бесплатно получат воду, фрукты и сувениры, но и смогут зарядиться положительными эмоциями.

Напомним, что акция «На работу на велосипеде» проводится в Москве с 2014 года, при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. По данным ведомства, в ежегодно в этом мероприятии принимают участие несколько тысяч москвичей.