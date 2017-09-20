Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»
Спорт
Винер будет руководить Центром художественной гимнастики в «Лужниках»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Винер будет руководить Центром художественной гимнастики в «Лужниках»

    15:48  20 Сентября 2017
    46

    Винер будет руководить Центром художественной гимнастики в «Лужниках»

    Москва, 20 сентября. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова возглавит новый Центр художественной гимнастики, который возводится в спортивном комплексе «Лужники». Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

    Столичный мэр отметил, что данный центр действительно уникален, его кровля будет выполнена в форме гимнастической ленты. Что касается интерьера, то будет сделано все, что необходимо для соревнований и тренировочного процесса, которым будет руководить Винер-Усманова.

    Напомним, строительные работы стартовали в минувшем году. Новая спортивная площадка будет способна принять старты самого высокого уровня. 

    Винер будет руководить Центром художественной гимнастики в «Лужниках»

    Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», Собянин отметил уникальность нового художественного центра. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #москва #лужники #винер-усманова #художественная гимнастика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21365

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41334

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19991

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8112

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7490
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        1069
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2310
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        94
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        9298