Винер будет руководить Центром художественной гимнастики в «Лужниках»

В Избранное

Москва, 20 сентября. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова возглавит новый Центр художественной гимнастики, который возводится в спортивном комплексе «Лужники». Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный мэр отметил, что данный центр действительно уникален, его кровля будет выполнена в форме гимнастической ленты. Что касается интерьера, то будет сделано все, что необходимо для соревнований и тренировочного процесса, которым будет руководить Винер-Усманова.

Напомним, строительные работы стартовали в минувшем году. Новая спортивная площадка будет способна принять старты самого высокого уровня.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», Собянин отметил уникальность нового художественного центра.