Желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана

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Москва, 20 сентября. На столицу надвигается туман. В связи с этим, Гидрометцентр объявил на четверг желтый уровень погодной опасности в Москве и области.

21 сентября туман окутает несколько районов города и Подмосковье. На сайте Гидрометцентра сообщается, что степень интенсивности опасных явлений — желтая. Это значит, что погода будет потенциально опасна.

В свою очередь, во время ухудшения видимости на дорогах, спасатели просят водителей быть бдительнее, не забывать использовать противотуманные фары. Пешеходам рекомендовано носить на одежде или сумках светоотражающие элементы.