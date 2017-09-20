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Общество
Желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана
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    Желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана

    15:26  20 Сентября 2017
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    Желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана

    Москва, 20 сентября. На столицу надвигается туман. В связи с этим, Гидрометцентр объявил на четверг желтый уровень погодной опасности в Москве и области.

    21 сентября туман окутает несколько районов города и Подмосковье. На сайте Гидрометцентра сообщается, что степень интенсивности опасных явлений — желтая. Это значит, что погода будет потенциально опасна.

    В свою очередь, во время ухудшения видимости на дорогах, спасатели просят водителей быть бдительнее, не забывать использовать противотуманные фары. Пешеходам рекомендовано носить на одежде или сумках светоотражающие элементы.

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    Автор: Алексей Громов
    #погода #москва #желтый уровень
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