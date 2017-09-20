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Общество
В Москве установят памятники писателям Солженицыну и Айтматову
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    В Москве установят памятники писателям Солженицыну и Айтматову

    15:52  20 Сентября 2017
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    В Москве установят памятники писателям Солженицыну и Айтматову

     Москва, 20 сентября. Мосгордума одобрила законопроект об установке памятников писателям Чингизу Айтматову и Александру Солженицыну в столице. Об этом заявил глава московского парламента Алексей Шапошников.

    «Законопроект, предусматривающий возведение памятников писателям Чингизу Айтматову и Александру Солженицыну в столице, одобрен», — сообщил он.

    На возведение памятника Солженицыну выделят 15 млн рублей из Русского благотворительного фонда Александра Солженицына. Ожидается, что скульптуру установят между домами №11 и №13 в сквере на одноименной улице. Если конкурс на создание памятника Солженицыну будет открытым, то на памятника Айтматову — закрытым. Он появится в одноименном сквере у перекрестка Павловской улицы и Подольского шоссе. На работы выделят 30 млн рублей, передает РИАМО.

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    Автор: Борис Любимов
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