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Общество
Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на капитальный ремонт
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    Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на капитальный ремонт

    14:02  20 Сентября 2017
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    Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на капитальный ремонт

    Москва, 20 сентября. Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на несколько месяцев для выполнения капитального ремонта систем обеспечения температурно-влажностного режима. В настоящее время московские власти ищут подрядчика, который сможет осуществить восстановление музея, сообщили в пресс-службе московского департамента по конкурентной политике.

    Подрядчик должен будет выполнить все необходимые работы в течение семи месяцев, и при этом дать гарантию на произведенные работы сроком еще на три года. Исходная цена контракта составляет 152 млн рублей, она может быть скорректирована в сторону уменьшения. Необходимо выполнить обустройство тепловых и электрических сетей, водоснабжения, канализации, а также внедрить автоматизацию инженерных сетей в здании музея.

    «Участвовать в аукционе может неограниченное число компаний. Только требуется наличие опыта исполнения хотя бы одного контракта на выполнение соответствующих строительных работ за последние три года», — сообщил заказчик работ.

    Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на капитальный ремонт 

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    Автор: Валентин Меликов
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