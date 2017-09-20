Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на капитальный ремонт 

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Москва, 20 сентября. Московский музей-панорама «Бородинская битва» закроется на несколько месяцев для выполнения капитального ремонта систем обеспечения температурно-влажностного режима. В настоящее время московские власти ищут подрядчика, который сможет осуществить восстановление музея, сообщили в пресс-службе московского департамента по конкурентной политике.

Подрядчик должен будет выполнить все необходимые работы в течение семи месяцев, и при этом дать гарантию на произведенные работы сроком еще на три года. Исходная цена контракта составляет 152 млн рублей, она может быть скорректирована в сторону уменьшения. Необходимо выполнить обустройство тепловых и электрических сетей, водоснабжения, канализации, а также внедрить автоматизацию инженерных сетей в здании музея.