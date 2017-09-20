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Политика
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Происшествия
Эвакуация людей проводится в 14 управах Москвы из-за угрозы взрыва
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    Эвакуация людей проводится в 14 управах Москвы из-за угрозы взрыва

    12:49  20 Сентября 2017
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    Эвакуация людей проводится в 14 управах Москвы из-за угрозы взрыва

    Москва, 20 сентября. 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий, сообщили в экстренных службах столицы.

    «Звонки с угрозой «минирования» поступили в управы Черемушки, Митино, Бескудниково, Замоскворечье, Теплый Стан, Отрадное, Чертаново, Новогиреево, Покровское-Стрешнево, Молжаниново, Хамовники, Таганская, Преображенская и Алексеевская», — цитирует РИА Новости свой источник в экстренных службах города.

    Отмечается, что на данный момент в 14 управах столицы проводится эвакуация. Здания проверяют на наличие взрывчатки.

    Эвакуация людей проводится в 14 управах Москвы из-за угрозы взрыва

    Ранее посетителей и персонал двух ресторанов и ночного клуба в Москве эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании помещений.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #минирование #эвакуация #звонок #правы
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