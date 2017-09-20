Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с иномаркой в Москве
Москва, 20 сентября. На юго-западе Москвы произошло столкновение кареты скорой помощи и легкового автомобиля. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека.
Согласно приведенным данным, авария случилась в 11.15 на пересечении Университетского проспекта и Ленинского проспекта. Так, карета скорой помощи столкнулась с иномаркой Hyundai. Удар был такой силы, что «скорая» опрокинулась. В пресс-службе отметили, что три человека, из которых двое в «скорой», получили травмы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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