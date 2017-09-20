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Политика
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Происшествия
Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с иномаркой в Москве
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    Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с иномаркой в Москве

    12:36  20 Сентября 2017
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    Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с иномаркой в Москве

    Москва, 20 сентября. На юго-западе Москвы произошло столкновение кареты скорой помощи и легкового автомобиля. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека.

    Согласно приведенным данным, авария случилась в 11.15 на пересечении Университетского проспекта и Ленинского проспекта. Так, карета скорой помощи столкнулась с иномаркой Hyundai. Удар был такой силы, что «скорая» опрокинулась. В пресс-службе отметили, что три человека, из которых двое в «скорой», получили травмы.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД.

    Ранее сообщалось, что в Тюменской области отцепившийся от грузовика прицеп убил пассажирку легковушки.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #дтп
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