Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с иномаркой в Москве

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Москва, 20 сентября. На юго-западе Москвы произошло столкновение кареты скорой помощи и легкового автомобиля. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека.

Согласно приведенным данным, авария случилась в 11.15 на пересечении Университетского проспекта и Ленинского проспекта. Так, карета скорой помощи столкнулась с иномаркой Hyundai. Удар был такой силы, что «скорая» опрокинулась. В пресс-службе отметили, что три человека, из которых двое в «скорой», получили травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области отцепившийся от грузовика прицеп убил пассажирку легковушки.