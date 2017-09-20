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СКР возбудил уголовное дело после пропажи пожилого мужчины из Сергиева Посада
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    СКР возбудил уголовное дело после пропажи пожилого мужчины из Сергиева Посада

    11:55  20 Сентября 2017
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    СКР возбудил уголовное дело после пропажи пожилого мужчины из Сергиева Посада

    Москва, 20 сентября. Следственный комитет РФ Московской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 52-летнего жителя Сергиева Посада после ряда публикаций в СМИ о пропаже людей.

    Основанием для проверки и возбуждения уголовного дела стали публикации в СМИ, что в Подмосковье исчезают люди с инвалидностью и старики. По словам родственников, пропавших могут силой заставлять просить милостыню на улицах. Председатель СК РФ поручил инициировать соответствующую проверку.

    Известно, что 23 июля 52-летний мужчина из Сергиева Посада покинул дачный дом, до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия.

     

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #уголовное дело
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