Сотрудников управы района Бескудниково эвакуировали из-за угрозы минирования

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Москва, 20 сентября. Сотрудников управы Бескудниковского района Москвы экстренно эвакуировали из здания по причине угрозы взрыва. Об этом в среду сообщили в руководстве управы.

По данным источника, работники управы были эвакуированы, в настоящее время в помещениях проводится проверка на предмет взрывных устройств.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, источник сообщил о «минировании» управы Замоскворецкого района Москвы. На место для проверки прибыли экстренные службы.

Напомним, серия анонимных звонков с угрозами взрыва различных административных и торговых центров продолжается в России вторую неделю.

Начиная с 12 сентября, в российских городах всего было эвакуировано более 300 тысяч человек.