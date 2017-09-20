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Сотрудников управы района Бескудниково эвакуировали из-за угрозы минирования
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    Сотрудников управы района Бескудниково эвакуировали из-за угрозы минирования

    11:35  20 Сентября 2017
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    Сотрудников управы района Бескудниково эвакуировали из-за угрозы минирования

    Москва, 20 сентября. Сотрудников управы Бескудниковского района Москвы экстренно эвакуировали из здания по причине угрозы взрыва. Об этом в среду сообщили в руководстве управы. 

    По данным источника, работники управы были эвакуированы, в настоящее время в помещениях проводится проверка на предмет взрывных устройств. 

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, источник сообщил о «минировании» управы Замоскворецкого района Москвы. На место для проверки прибыли экстренные службы.

    Сотрудников управы района Бескудниково эвакуировали из-за угрозы минирования

    Напомним, серия анонимных звонков с угрозами взрыва различных административных и торговых центров продолжается в России вторую неделю.

    Начиная с 12 сентября, в российских городах всего было эвакуировано более 300 тысяч человек.

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    Автор: Дана Балан
    #москва #минирование #звонки #управа
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