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Азербайджанца зарезали в этническом кафе в Москве
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    Азербайджанца зарезали в этническом кафе в Москве

    11:36  20 Сентября 2017
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    Азербайджанца зарезали в этническом кафе в Москве

    Москва, 20 сентября. В столичном этническом кафе зарезали жителя республики Азербайджан. Стражи порядка ведут поиск убийцы.

    Как стало известно ФАН, 19 сентября на пульт дежурного поступило сообщение о драке в одном из заведений Москвы. В результате конфликта один мужчина ударил другого ножом в грудь, от чего последний скончался. Двое неизвестных убежали из кафе в сторону парковки. При этом, со слов официантов, один из них забыл на столике ключи от машины и сотовый телефон.

    Приехавшие полицейские зафиксировали смерть жителя республики Азербайджан. В кафе была изъята видеозапись камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется поиск преступника. 

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #убийство #происшествие
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