В Москве «заминировали» управу Замоскворецкого района

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Москва, 20 сентября. Неизвестные сообщили о минировании управы Замоскворецкого района Москвы, сообщает корреспондент ФАН.

В данный момент на месте работают сотрудники полиции и пожарные. Место огорожено ленточками.

Напомним, что несколько недель назад по всей России прошла волна анонимных звонков о минировании. К счастью, пока ни одна угроза не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что почти 500 человек были эвакуированы в Москве после звонков от «телефонных террористов». Так, среди ночи в полицию поступили сообщения о бомбах в барах «Либерти» и «Прогноз погоды».