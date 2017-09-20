Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

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Москва, 20 сентября. Сразу три дорожно-транспортных происшествия произошли в Москве. Как рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД, три отдельные аварии случились за полчаса на Кутузовском проспекте в районе Триумфальных ворот.

Как стало известно, шесть автомобилей получили повреждения. Ни один человек в результате аварий не пострадал.

В настоящее время на дороге наблюдаются затруднения из-за ДТП. В Сети также появилось видео с места событий, передает «360».

Напомним, ранее в Сочи Lada на полной скорости врезалась в бензовоз.