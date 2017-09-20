Новый поворот с Садового кольца на Ленинский проспект откроется в Москве

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Москва, 20 сентября. В Москве в ближайшее время откроется новый поворот с Садового кольца на Ленинский проспект, сообщили представители пресс-службы государственного казенного учреждения «Центр организации дорожного движения».

Как отметили в пресс-службе, скоро водители смогут воспользоваться новым поворотом с Садового кольца на Ленинский проспект через проезд Апакова.

«Департаментом капитального ремонта и ЦОДД завершаются работы на улице Житная, улице Мытная и в проезде Апакова, — цитирует источники «Вечерняя Москва». — В рамках проекта будет проведено изменение разметки на проезде Апакова — будет организовано по четыре полосы движения в каждую сторону на пересечении с улицей Мытная».

18 сентября в столице столкнулись сразу пять автомобилей, в результате чего в центре города образовалась километровая пробка, передает «Газета.ru».