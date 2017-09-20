Полиция задержала москвича, несколько лет насиловавшего свою 7-летнюю дочь

В Избранное

Москва, 20 сентября. Столичные правоохранители задержали москвича 1970 года рождения, который в течение продолжительного периода времени совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2002 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Бабушка пострадавшей от сексуального насилия девочки обратилась в полицию, сообщив, что ее внучка в период с 2009 года подвергалась домогательствам отца. Правоохранительные органы опросили несовершеннолетнюю, которая подтвердила факт совершения преступления против половой неприкосновенности.

Известно, что родитель неоднократно применял насилие, склоняя к действиям сексуального характера. Силовики задержали подозреваемого, он сознался в содеянном. В настоящий момент мужчина задержан, проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.