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Лидер «Христианского государства» задержан в Москве из-за скандала вокруг «Матильды»
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    Лидер «Христианского государства» задержан в Москве из-за скандала вокруг «Матильды»

    10:30  20 Сентября 2017
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    Лидер «Христианского государства» задержан в Москве из-за скандала вокруг «Матильды»

    Москва, 20 сентября. Лидер общественного движения «Христианского государство — Святая Русь», которое привлекло к себе внимание кампанией против фильма «Матильда», был сегодня задержан в Москве правоохранительными органами.

    Как сообщили источники Федерального агентства новостей, Алексей Калинин был задержан в рамках проверки по депутатским запросам и обращениям адвоката режиссера «Матильды» Константина Добрынина. Внимание правоохранительных органов привлекли призывы лидера «Христианского государства» сжигать кинотеатры, в которых будет проходить показ «Матильды».

    Лидер «Христианского государства» задержан в Москве из-за скандала вокруг «Матильды»

    Напомним, после того, как против «Матильды» выступила депутат Наталья Поклонская, вокруг фильма разгорелась жаркая общественная дискуссия — противники «Матильды» утверждают, что фильм является преднамеренным осквернением памяти последнего русского императора и «пощечиной для всех русских православных». В ходе скандала вокруг «Матильды» противники фильма сожгли два автомобиля у офиса Добрынина, оставив карточки с надписью «За «Матильду» гореть!»

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    Автор: Валентин Меликов
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