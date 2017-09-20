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Труп мужчины с разбитым лицом обнаружен в сквере на востоке Москвы
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    Труп мужчины с разбитым лицом обнаружен в сквере на востоке Москвы

    10:00  20 Сентября 2017
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    Труп мужчины с разбитым лицом обнаружен в сквере на востоке Москвы

    Москва, 20 сентября. В сквере на улице Хабаровской в Москве было обнаружено тело мужчины с разбитым лицом. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

    Согласно приведенным данным, труп неизвестного с рассечением кожного покрова на носу был найден в сквере. На вид мужчине 55-60 лет. В настоящее время труп находится в танатологическом отделении (морге) №4.

    В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, передает РИАМО.

    Напомним, ранее сообщалось, что пьяные подростки забили до смерти мужчину в Ленинградской области.

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #труп
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