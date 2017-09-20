Улица, названная в честь основателя самбо, появится в Москве

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Москва, 20 сентября. В Москве появятся несколько новых улиц. Соответствующее решение приняла городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.

Как стало известно, в городском округе Щербинка на месте Проектируемого проезда № 948 появится улица известного художника и скульптора, творившего в стиле модерн — Степана Эрьзи.

Кроме того, улица на территории жилого комплекса «Москвичка» в поселении Сосенском (ТиНАО) будет названа в честь Василия Ощепкова — родоначальника советской школы дзюдо, одного из основателей самбо. На этой улице планируется возвести спортивный центр «Самбо-70» для детей и взрослых, пишет газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что к чемпионату мира по футболу 2018 года Москва откроет новые стадионы и тренировочные площадки.