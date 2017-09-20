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Жителям столичных пятиэтажек предложат расширить жилплощадь
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    Жителям столичных пятиэтажек предложат расширить жилплощадь

    9:16  20 Сентября 2017
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    Жителям столичных пятиэтажек предложат расширить жилплощадь

    Москва, 20 сентября. Руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал о том, как идет работа по подготовке нормативной базы для программы переселения из пятиэтажных домов.

    По словам Левкина, власти столицы готовы предоставить многодетным семьям возможность улучшить жилищные условия, сообщает «Вечерняя Москва». Глава ведомства рассказал, уже в следующем году часть дополнительных метров по программе реновации будет предложена жителям сносимых домов для покупки.

    Сейчас необходимые документы находятся в разработке. Принято пять нормативных актов, до конца 2017 года будут доработаны еще порядка тридцати. Власти столицы утверждают, что участники реновации смогут докупить комнату как за наличные, так и используя ипотечные средства или материнский капитал.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #жилье #реновация
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