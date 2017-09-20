Интервалы движения поездов по «фиолетовой» ветке метро в Москве увеличены

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Москва, 20 сентября. Интервалы в движении поездов на «фиолетовой» ветке московского метро увеличены. Об этом говорится в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

7:55 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам — Московское метро (@MetroOperativno) September 20, 2017

Отмечается, что изменения в интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии связаны с техническими причинами. По официальным данным, сейчас движение вводится в график.

Напомним, ранее станцию метро «Китай-город» закрывали из-за угрозы взрыва. Информация о закрытии станции появилась накануне в 21.35 мск. В микроблоге Twitter московского метрополитена уточнялось, что станция была закрыта по требованию полиции.