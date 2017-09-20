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Интервалы движения поездов по «фиолетовой» ветке метро в Москве увеличены
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    Интервалы движения поездов по «фиолетовой» ветке метро в Москве увеличены

    9:11  20 Сентября 2017
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    Интервалы движения поездов по «фиолетовой» ветке метро в Москве увеличены

    Москва, 20 сентября. Интервалы в движении поездов на «фиолетовой» ветке московского метро увеличены. Об этом говорится в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

    Отмечается, что изменения в интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии связаны с техническими причинами. По официальным данным, сейчас движение вводится в график.

    Напомним, ранее станцию метро «Китай-город» закрывали из-за угрозы взрыва. Информация о закрытии станции появилась накануне в 21.35 мск. В микроблоге Twitter московского метрополитена уточнялось, что станция была закрыта по требованию полиции.

    Интервалы движения поездов по «фиолетовой» ветке метро в Москве увеличены

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    Автор: Алия Садыкова
    #москва #метро
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