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Происшествия
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Общество
Стало известно, какие объекты появятся в Москве к ЧМ-2018
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    Стало известно, какие объекты появятся в Москве к ЧМ-2018

    8:13  20 Сентября 2017
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    Стало известно, какие объекты появятся в Москве к ЧМ-2018

    Москва, 20 сентября. К чемпионату мира по футболу 2018 года Москва откроет новые стадионы и тренировочные площадки. Как пишет «Вечерняя Москва», при Мосгордуме будет разработан логотип Москвы в рамках создания туристического бренда города. Голосование по выбору бренда пройдет на портале «Активный гражданин» или в соцсетях.

    По словам главы билетного департамента ФИФА Фалька Эллера, количество заявок на финал ЧМ превысило вместимость московских «Лужников» (83 тысячи при вместимости стадиона 81 тысяча зрителей).

    Специально к мероприятию 2018 года разработан Региональный центр управления пассажирскими перевозками. Во время чемпионата мира специалисты проследят за 300 автобусами туристического класса.

    Также к ЧМ-2018 в Москве построены 11 тренировочных полей, которые после мундиаля передадут детским спортивным школам. Издание пишет, что к ЧМ возведут более 116 тысяч квадратных метров временных сооружений и модульных зданий.

    Стало известно, какие объекты появятся в Москве к ЧМ-2018

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    Автор: Алия Садыкова
    #москва #чм-2018 #чемпионат
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