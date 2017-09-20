Стало известно, какие объекты появятся в Москве к ЧМ-2018

В Избранное

Москва, 20 сентября. К чемпионату мира по футболу 2018 года Москва откроет новые стадионы и тренировочные площадки. Как пишет «Вечерняя Москва», при Мосгордуме будет разработан логотип Москвы в рамках создания туристического бренда города. Голосование по выбору бренда пройдет на портале «Активный гражданин» или в соцсетях.

По словам главы билетного департамента ФИФА Фалька Эллера, количество заявок на финал ЧМ превысило вместимость московских «Лужников» (83 тысячи при вместимости стадиона 81 тысяча зрителей).

Специально к мероприятию 2018 года разработан Региональный центр управления пассажирскими перевозками. Во время чемпионата мира специалисты проследят за 300 автобусами туристического класса.

Также к ЧМ-2018 в Москве построены 11 тренировочных полей, которые после мундиаля передадут детским спортивным школам. Издание пишет, что к ЧМ возведут более 116 тысяч квадратных метров временных сооружений и модульных зданий.