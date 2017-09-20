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Происшествия
Станцию метро «Китай-город» закрывали из-за угрозы взрыва
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    Станцию метро «Китай-город» закрывали из-за угрозы взрыва

    0:18  20 Сентября 2017
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    Станцию метро «Китай-город» закрывали из-за угрозы взрыва

    Москва, 20 сентября. Станцию «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий временно перекрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

    Информация о закрытии станции появилась в 21.35 мск. В микроблоге Twitter московского метрополитена уточнялось, что станция была закрыта по требованию полиции. Поезда следовали без остановки. 

    В пресс-службе метро не уточнили, что стало причиной подобных требований полиции. По некоторым данный, правоохранителям поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенном взрывном устройстве.

    В 22.40 мск станцию вновь открыли. 

    Станцию метро «Китай-город» закрывали из-за угрозы взрыва

    Отметим, во вторник, как сообщала «Газета.ру», после звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве были эвакуированы восемь управ районов Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево и Лефортово.

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    Автор: Олеся Волкова
    #москва #метро #происшествия
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