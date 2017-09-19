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Общество
Задержан подозреваемый в нападении на Николая Ляскина
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    Задержан подозреваемый в нападении на Николая Ляскина

    22:26  19 Сентября 2017  /обновлено: 22:27  19 Сентября 2017
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    Задержан подозреваемый в нападении на Николая Ляскина

    Москва, 19 сентября. По предварительной информации, задержан человек, напавший на сторонника блогера Алексея Навального Николая Ляскина. 

    По информации «Интерфакса», на Ляскина напал 36-летний мужчина из Ленобласти, который имеет судимость. Кроме того, он состоит на учете у психиатра.

    О нападении сообщил сам Ляскин в Twitter в пятницу, 15 сентября. По его словам, инцидент произошел у кафе на улице Гиляровского. Неизвестный подбежал к Ляскину сзади и несколько раз ударил металлической трубой. 

    На следующий день по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

    Сегодня телеканал РЕН ТВ сообщил, что благодаря эффективной работе правоохранительных органов предполагаемого преступника удалось задержать. Также о возможном задержании сообщил сам Ляскин на своей странице в социальной сети.

     

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    Автор: Алексей Громов
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