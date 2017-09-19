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Происшествия
В Москве эвакуировали библиотеку им. Ленина после звонка о минировании
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    В Москве эвакуировали библиотеку им. Ленина после звонка о минировании

    21:53  19 Сентября 2017
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    В Москве эвакуировали библиотеку им. Ленина после звонка о минировании

    Москва, 19 сентября. Посетители и сотрудники Российской государственной библиотеки эвакуированы после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах.

    «Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании библиотеки им. Ленина поступило вечером во вторник», — сообщил источник.

    Стоит отметить, что за минувший день в Москве, Московской, Ростовской, Орловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе после анонимных звонков с угрозами взрыва были эвакуированы более 25 тысяч человек.

    Ранее в МВД РФ сообщили, что ущерб от ложных звонков о минировании в нескольких городах России составил 300 миллионов рублей.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #мчс #минирование #эвакуация #библиотека
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