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Россия
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Общество
Московскую новостройку включили в Книгу рекордов России из-за уникальной конфигурации
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    Московскую новостройку включили в Книгу рекордов России из-за уникальной конфигурации

    21:41  19 Сентября 2017
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    Московскую новостройку включили в Книгу рекордов России из-за уникальной конфигурации

    Москва, 19 сентября. Жилой 28-этажный дом «Дыхание» в Тимирязевском районе Москвы включили в «Книгу рекордов России» как здание с максимальным количеством этажей разной площади. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСК «Лидер».

    У жилого дома площадь фундамента на 90 кв. м меньше площади крыши, поэтому каждый следующий этаж у этого здания больше по площади, чем предыдущий.

    «Мы стремились сделать дом штучным, не имеющим аналогов на российском рынке. Каждый покупатель получает квартиру, сделанную по индивидуальному проекту», — заявил директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов.

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    Автор: Борис Любимов
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