Московскую новостройку включили в Книгу рекордов России из-за уникальной конфигурации

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Москва, 19 сентября. Жилой 28-этажный дом «Дыхание» в Тимирязевском районе Москвы включили в «Книгу рекордов России» как здание с максимальным количеством этажей разной площади. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСК «Лидер».

У жилого дома площадь фундамента на 90 кв. м меньше площади крыши, поэтому каждый следующий этаж у этого здания больше по площади, чем предыдущий.