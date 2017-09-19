Московскую новостройку включили в Книгу рекордов России из-за уникальной конфигурации
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Москва, 19 сентября. Жилой 28-этажный дом «Дыхание» в Тимирязевском районе Москвы включили в «Книгу рекордов России» как здание с максимальным количеством этажей разной площади. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСК «Лидер».
У жилого дома площадь фундамента на 90 кв. м меньше площади крыши, поэтому каждый следующий этаж у этого здания больше по площади, чем предыдущий.
«Мы стремились сделать дом штучным, не имеющим аналогов на российском рынке. Каждый покупатель получает квартиру, сделанную по индивидуальному проекту», — заявил директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов.