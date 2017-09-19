Мужчину расстреляли в автомобиле на юго-западе Москвы

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Москва, 19 сентября. Неизвестные расстреляли мужчину на проспекте Вернандского в юго-западной части Москвы. Пострадавшего госпитализировали, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Предварительно установлено, что сегодня днем неизвестные несколько раз выстрели в мужчину, находившегося в иномарке Toyota, и скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь. Сейчас правоохранители разыскивают преступников, в отношении которых возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.