Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
Весь мир
Новые маршруты и выделенные полосы для транспорта появятся в Москве в октябре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новые маршруты и выделенные полосы для транспорта появятся в Москве в октябре

    18:04  19 Сентября 2017
    37

    Новые маршруты и выделенные полосы для транспорта появятся в Москве в октябре

    Москва, 19 сентября. В октябре в Москве появятся новые остановки, выделенные полосы и маршруты, которые войдут в систему наземного транспорта «Магистраль», заявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

    «В октябре откроем новые выделенные полосы, остановки, добавим маршруты», — констатировал глава города.

    Собянин обратил внимание, что за последний год сетью «Магистраль» воспользовались более 120 миллионов жителей и гостей столицы. Количество поездок на всех видах московского транспорта увеличилось на 9% по сравнению с прошлогодними показателями.

    Новые маршруты и выделенные полосы для транспорта появятся в Москве в октябре

    По данным мэра, ежедневно маршруты «Магистрали» используют 500 тысяч пассажиров.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #собянин #магистраль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 877

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26177

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19608

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8008

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7160
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        3572
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1974
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        875
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        5522