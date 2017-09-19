Новые маршруты и выделенные полосы для транспорта появятся в Москве в октябре

В Избранное

Москва, 19 сентября. В октябре в Москве появятся новые остановки, выделенные полосы и маршруты, которые войдут в систему наземного транспорта «Магистраль», заявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«В октябре откроем новые выделенные полосы, остановки, добавим маршруты», — констатировал глава города.

Собянин обратил внимание, что за последний год сетью «Магистраль» воспользовались более 120 миллионов жителей и гостей столицы. Количество поездок на всех видах московского транспорта увеличилось на 9% по сравнению с прошлогодними показателями.

По данным мэра, ежедневно маршруты «Магистрали» используют 500 тысяч пассажиров.