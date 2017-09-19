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Полиция арестовала предполагаемого убийцу спортсмена Иванова
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    Полиция арестовала предполагаемого убийцу спортсмена Иванова

    16:56  19 Сентября 2017
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    Полиция арестовала предполагаемого убийцу спортсмена Иванова

    Москва, 19 сентября. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в убийстве спортсмена Николая Иванова, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

    В данный момент он находится под стражей.

    Напомним, что Иванов погиб при попытке защитить девушку. Трагедия произошла 15 сентября. Мастер спорта по спортивной ходьбе погиб во время прогулки в Жулебино вместе с друзьями. По словам очевидцев, Иванов заметил, как пьяный мужчина пристает к двум девушкам. Услышав крики о помощи, спортсмен попытался вступиться за девушек и получил удар ножом. Об этом сообщил тренер «Р-Спорт» Сергей Осипов.

    В результате спортсмен скончался в больнице.

    По подозрению в совершении убийства был задержан местный житель 1992 года рождения. В ходе допроса он дал признательные показания.

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    Автор: Дима Оленин
    #москва #иванов
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