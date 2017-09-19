Собянин рассказал о росте спроса на общественный транспорт среди москвичей

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Москва, 19 сентября. Спрос москвичей на общественный транспорт в 2017 году вырос на 9%. Об этом во вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с начала года общественным транспортом воспользовались 3,3 млрд человек, пишет «Вечерняя Москва».

«В этом году количество поездок во всем городском транспорте Москвы выросло больше, чем на 9%. С начала года уже 3,3 млрд»,— отметил градоначальник в Twitter.

Ранее сообщалось, что маршрутная сеть общественного транспорта Москвы претерпит изменения в ходе реновации. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, остановки максимально приблизят к новому жилью.