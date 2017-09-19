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Общество
Собянин рассказал о росте спроса на общественный транспорт среди москвичей
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    Собянин рассказал о росте спроса на общественный транспорт среди москвичей

    16:30  19 Сентября 2017
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    Собянин рассказал о росте спроса на общественный транспорт среди москвичей

    Москва, 19 сентября. Спрос москвичей на общественный транспорт в 2017 году вырос на 9%. Об этом во вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По его словам, с начала года общественным транспортом  воспользовались 3,3 млрд человек, пишет «Вечерняя Москва».

    «В этом году количество поездок во всем городском транспорте Москвы выросло больше, чем на 9%. С начала года уже 3,3 млрд»,— отметил градоначальник в Twitter.

    Ранее сообщалось, что маршрутная сеть общественного транспорта Москвы претерпит изменения в ходе реновации. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, остановки максимально приблизят к новому жилью.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #собянин #транспорт #москвичи
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