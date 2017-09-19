Бизнесмены, арендующие помещения в сносимых пятиэтажках Москвы, получат льготы

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Москва, 19 сентября. Бизнесмены, арендующие помещения в пятиэтажных домах, которые попадают под программу реновации в Москве, получат новые площади, сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.

До 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин намерен утвердить проект нормативного документа, в котором будут указаны кварталы для строительства и проектирования домов.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что бизнесмены, которые арендовали помещения в пятиэтажных домах, попавших под снос, получат новые площади без торгов. Он пояснил, что у предпринимателей появится возможность разместить магазины шаговой доступности, культурно-досуговых учреждения и сервисные услуги на первых нежилых этажах.