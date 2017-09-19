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Бизнесмены, арендующие помещения в сносимых пятиэтажках Москвы, получат льготы
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    Бизнесмены, арендующие помещения в сносимых пятиэтажках Москвы, получат льготы

    15:06  19 Сентября 2017
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    Бизнесмены, арендующие помещения в сносимых пятиэтажках Москвы, получат льготы

    Москва, 19 сентября. Бизнесмены, арендующие помещения в пятиэтажных домах, которые попадают под программу реновации в Москве, получат новые площади, сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.

    До 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин намерен утвердить проект нормативного документа, в котором будут указаны кварталы для строительства и проектирования домов.

    Бизнесмены, арендующие помещения в сносимых пятиэтажках Москвы, получат льготы

    Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что бизнесмены, которые арендовали помещения в пятиэтажных домах, попавших под снос, получат новые площади без торгов. Он пояснил, что у предпринимателей появится возможность разместить магазины шаговой доступности, культурно-досуговых учреждения и сервисные услуги на первых нежилых этажах.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #бизнесмены #реновация
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