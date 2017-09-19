Московский парк «Остров мечты» оборудуют пандусами для инвалидов

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Москва, 19 сентября. Столичный парк развлечений «Остров мечты» оборудуют пандусами для инвалидов и сделают их без оград. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Ожидается, что свои двери парк «Остров мечты» откроет в конце будущего года. Известно, что общая площадь парка составит 264 тыс. квадратных метров.

"Остров мечты" сделаем безбарьерным: маломобильные гости легко смогут посещать и ландшафтный парк, и тематическую зону с аттракционами — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 19, 2017

В парке установят крытую зону с каруселями и аттракционами, а также прогулочную зону.

Посетителям представят примерно 40 видов развлечений, в том числе 27 аттракционов, сообщает РИАМО.

Кроме того, в парке обустроят наземно-подземный паркинг общей площадью 3,8 тыс. автомобильных мест.