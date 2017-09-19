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Полиция Москвы задержала «тротуарного вандала» из Большого театра
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    Полиция Москвы задержала «тротуарного вандала» из Большого театра

    14:37  19 Сентября 2017
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    Полиция Москвы задержала «тротуарного вандала» из Большого театра

    Москва, 19 сентября. Столичные правоохранительные органы задержали сотрудника Большого театра, который отковыривал фомкой тротуарную плитку и повредил ею автомобиль «Мазда-6», сообщил источник Федерального агентства новостей.

    К московским правоохранителям обратился владелец иномарки «Мазды-6», пострадавшей от хулиганских действий машиниста сцены Большого театра. По данным силовиков, в ночь на 18 сентября ранее не судимый москвич, вооружившись фомкой, повредил бордюр и тротуарную плитку.

    Куски покрытия он бросал на проезжую часть, причинив повреждения автомобилю заявителя. Полиция задержала мужчину 1987 года рождения, который дал признательные показания. Правоохранители назначили на 19 сентября обыск по месту жителя задержанного, он находится под подпиской о невыезде. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #вандал
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