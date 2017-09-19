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Зарезавший двух женщин уроженец Таджикистана задержан в Москве
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    Зарезавший двух женщин уроженец Таджикистана задержан в Москве

    14:15  19 Сентября 2017
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    Зарезавший двух женщин уроженец Таджикистана задержан в Москве

    Москва, 19 сентября. Столичные правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин на востоке Москвы.

    17 сентября в квартире дома на улице Перовской женщина обнаружила мертвыми свою мать и соседку. На их телах были множественные колото-резаные ранения. Возле убитых лежал окровавленный кухонный нож. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

    В тот же день по горячим следам был задержан безработный подозреваемый 1986 года рождения, уроженец Душанбе. Мужчина был изобличен и сознался в совершении данного преступления.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #убийство
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