Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Путин призвал обеспечить технологическую независимость оборонных разработок
Происшествия
Мужчина совершил дерзкий побег из здания суда в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина совершил дерзкий побег из здания суда в Москве

    14:22  19 Сентября 2017
    49

    Мужчина совершил дерзкий побег из здания суда в Москве

    Москва, 19 сентября. Из здания Нагатиского районного суда подозреваемый сбежал после того, как ему огласили приговор.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел 15 сентября. Уроженец Азербайджана, обвиняемый в совершении преступления, совершил побег из-под стражи. Мужчина обвинялся по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Но подозреваемый воспользовался отсутствием судебных приставов и самовольно спустился на первый этаж здания. Далее он прошел через турникет поста охраны и вышел на улицу.

    По факту инцидента проводится проверка.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #суд #москва #побег
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 581

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26008

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19466

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7974

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7025
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1634
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        581
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4544
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9001