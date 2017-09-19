Мужчина совершил дерзкий побег из здания суда в Москве
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Москва, 19 сентября. Из здания Нагатиского районного суда подозреваемый сбежал после того, как ему огласили приговор.
Как стало известно ФАН, инцидент произошел 15 сентября. Уроженец Азербайджана, обвиняемый в совершении преступления, совершил побег из-под стражи. Мужчина обвинялся по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Но подозреваемый воспользовался отсутствием судебных приставов и самовольно спустился на первый этаж здания. Далее он прошел через турникет поста охраны и вышел на улицу.
По факту инцидента проводится проверка.