Мужчина совершил дерзкий побег из здания суда в Москве

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Москва, 19 сентября. Из здания Нагатиского районного суда подозреваемый сбежал после того, как ему огласили приговор.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 15 сентября. Уроженец Азербайджана, обвиняемый в совершении преступления, совершил побег из-под стражи. Мужчина обвинялся по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Но подозреваемый воспользовался отсутствием судебных приставов и самовольно спустился на первый этаж здания. Далее он прошел через турникет поста охраны и вышел на улицу.

По факту инцидента проводится проверка.