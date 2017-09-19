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Подозреваемый в убийстве легкоатлета Иванова дал признательные показания
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    Подозреваемый в убийстве легкоатлета Иванова дал признательные показания

    14:34  19 Сентября 2017
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    Вспоровший легкоатлету живот уроженец Чечни дал признательные показания

    Москва, 19 сентября. Уроженец Чечни полностью сознался в убийстве российского ходока Николая Иванова в результате конфликта у дома на улице Генерала Кузнецова в Москве.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, подозреваемый ранее не был судим, на учете в ПНД и НД не состоит. Мужчина был полностью изобличен в совершении преступления. Он подтвердил свои показания на месте убийства и сообщил, что выбросил нож в пруд в районе Марьино. Уголовное дело в отношении задержанного переквалифицировано по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

    Вспоровший легкоатлету живот уроженец Чечни дал признательные показания

    Напомним, легкоатлет Николай Иванов погиб в драке на улице Генерала Кузнецова — нападавший вспорол ему живот и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако его жизнь спасти не удалось. Как сообщалось в СМИ, 23-летний спортсмен вступился за девушек, и именно это стало причиной его гибели.

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    Автор: Борис Любимов
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