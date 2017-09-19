Московская компания похитила 200 млн рублей, выделенные на капремонт и строительство завода

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Москва, 19 сентября. Московская компания похитила 194,979 тысячи рублей, которые были выделены на проведение капитального ремонта и строительство завода, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По данным следствия, ООО «НерудТехСтрой» похитило многомиллионную сумму, разместив предложения в Сети о ремонте нежилых помещений и строительстве завода. После победы в тендерах московская компания не заключала договоры, а полученные средства тратила по своему усмотрению.

Как подчеркивают источники, «НерудТехСтрой» подозревается в причинении ООО «СМУ-1 «ЭКОЛОГ БСНС» своими мошенническими действиями крупного материального ущерба на сумму194,979 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных повредила банкомат на юго-востоке Москвы и вытащила из него деньги.