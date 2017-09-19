Власти Подмосковья на подготовку к зиме выделили более 20 млрд рублей

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Москва, 19 сентября. Власти Московской области заложили на подготовку к грядущей зиме более 20 млрд рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что эти деньги пойдут на капремонт, инфраструктуру и приобретение необходимых запасов топлива, пишет РИАМО.

Ранее в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщали, что в Московской области ведется активная подготовка к осенне-зимнему сезону. Готовность жилищно-коммунального комплекса составляет 95%.

Все этапы подготовки идут в соответствии с графиками. Сейчас в разгаре завершающая стадия, необходимые работы должны быть закончены до 1 октября.