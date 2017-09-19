Масштабный сбой системы обработки багажа произошел в аэропорту «Внуково»

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Москва, 19 сентября. По данным СМИ, сегодня в московском аэропорту «Внуково» произошел масштабный сбой, практически парализовавший работу системы распределения багажа. При этом ни один официальный источник не подтвердил эти сведения.

По сообщениям информационных агентств, проблемы с системой обработки багажа продолжались около двух часов. В течение этого времени сотрудникам аэропорта пришлось вручную доставлять багаж, что привело к значительным задержкам. Срок ожидания багажа достиг 30 минут, а около 300 пассажиров не смогли вовремя улететь из «Внуково» из-за задержек.

Между тем, как сообщает «Политэксперт», официальные источники не подтверждают эту информацию. Руководство аэропорта утверждает, что никаких сбоев зафиксировано не было и все системы аэропорта работали в штатном режиме.