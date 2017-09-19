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Масштабный сбой системы обработки багажа произошел в аэропорту «Внуково»
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    Масштабный сбой системы обработки багажа произошел в аэропорту «Внуково»

    14:09  19 Сентября 2017
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    Масштабный сбой системы обработки багажа произошел в аэропорту «Внуково»

    Москва, 19 сентября. По данным СМИ, сегодня в московском аэропорту «Внуково» произошел масштабный сбой, практически парализовавший работу системы распределения багажа. При этом ни один официальный источник не подтвердил эти сведения. 

    По сообщениям информационных агентств, проблемы с системой обработки багажа продолжались около двух часов. В течение этого времени сотрудникам аэропорта пришлось вручную доставлять багаж, что привело к значительным задержкам. Срок ожидания багажа достиг 30 минут, а около 300 пассажиров не смогли вовремя улететь из «Внуково» из-за задержек.

    Масштабный сбой системы обработки багажа произошел в аэропорту «Внуково»

    Между тем, как сообщает «Политэксперт», официальные источники не подтверждают эту информацию. Руководство аэропорта утверждает, что никаких сбоев зафиксировано не было и все системы аэропорта работали в штатном режиме. 

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    Автор: Валентин Меликов
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