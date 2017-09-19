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Ученые расшифровали старинную надпись на чаше, найденной около парка «Зарядье»
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    Ученые расшифровали старинную надпись на чаше, найденной около парка «Зарядье»

    13:27  19 Сентября 2017
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    Ученые расшифровали старинную надпись на чаше, найденной около парка «Зарядье»

    Москва, 19 сентября. Археологи  во время раскопок на Биржевой площади обнаружили старинную чашу со стихами.

    В рамках программы моя улица летом текущего года на Биржевой площади был обнаружен сосуд, который датируется XV веком. Он был расколот на несколько частей, однако ученым удалось восстановить около 75 процентов надписи, нанесенной на чашу. Рядом были найдены шлем, часть кольчуги и боевой топор времен Ивана Грозного.

    Надпись, сделанную на фарси, ученые переводили около двух месяцев. На чаше, найденной около московского парка «Зарядье» были нанесены стихи, посвященные радости дружеского застолья, пишет «Вечерняя Москва».

    «Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,

    Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.

    Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,

    О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!

    Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью,

    Записана в тетради мироздания наша вечность.

    До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом».

    Ранее агентство URA.ru сообщило, что парк «Зарядье» получил ущерб в 14 миллиардов от действий вандалов.

    Ученые расшифровали старинную надпись на чаше, найденной около парка «Зарядье»

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    Автор: Алексей Громов
    #стихи #зарядье #чаша #надпись
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