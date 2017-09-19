Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Путин призвал обеспечить технологическую независимость оборонных разработок
Происшествия
Два ТЦ и 11 управ эвакуированы в Москве из-за звонков о минировании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два ТЦ и 11 управ эвакуированы в Москве из-за звонков о минировании

    13:17  19 Сентября 2017
    149

    Два ТЦ и 11 управ эвакуированы в Москве из-за звонков о минировании

    Москва, 19 сентября. Более 10 районов проверяют в Москве после анонимных звонков о «минировании».

    Силовики провели проверку в районах Люблино, Внуково, Кузьминки, Солнцево, Лефортово, а также Басманного и Богородского. В 11:26 мск была начата проверка управы Новогиреево и Перово.

    Как отмечает источник ТАСС, проверка здания управы уже завершена, угроза взрыва не подтвердилась.

    Напомним, что в последнее время в разных точках нашей страны начали поступать анонимные сообщения о «минировании» торговых центров, вокзалов, домов, учреждений. На вызов выезжают экстренные службы, которые проводят проверки. К настоящему времени все звонки оказались ложными.

    Отметим, что 18 сентября из-за телефонного терроризма в России было эвакуировано более 7 тысяч человек.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #москва #эвакуация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 581

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26008

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19466

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7974

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7025
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1634
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        581
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4544
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9001