Два ТЦ и 11 управ эвакуированы в Москве из-за звонков о минировании

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Москва, 19 сентября. Более 10 районов проверяют в Москве после анонимных звонков о «минировании».

Силовики провели проверку в районах Люблино, Внуково, Кузьминки, Солнцево, Лефортово, а также Басманного и Богородского. В 11:26 мск была начата проверка управы Новогиреево и Перово.

Как отмечает источник ТАСС, проверка здания управы уже завершена, угроза взрыва не подтвердилась.

Напомним, что в последнее время в разных точках нашей страны начали поступать анонимные сообщения о «минировании» торговых центров, вокзалов, домов, учреждений. На вызов выезжают экстренные службы, которые проводят проверки. К настоящему времени все звонки оказались ложными.

Отметим, что 18 сентября из-за телефонного терроризма в России было эвакуировано более 7 тысяч человек.